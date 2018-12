Bruno Bearzi presidente nazionale Figisc

Bruno Bearzi è il nuovo presidente nazionale Figisc, sindacato gestori impianti stradali carburanti. Lo ha eletto l'assemblea di Milano in sostituzione dell'uscente Maurizio Micheli.

"È una carica di grande rilievo - commenta Bearzi - che mi consentirà di rappresentare al meglio in sede italiana esigenze e problematiche di una categoria che in Fvg riunisce 450 impianti per un totale di 1.500 addetti e che attraversa da anni una situazione molto complicata dal punto di vista economico e occupazionale. Mi piace condividere questo riconoscimento con l'intero movimento della regione".

Entrato nell'associazionismo di Confcommercio 35 anni fa, inizialmente come rappresentante mandamentale della Figisc per l'Alto Friuli, Bearzi è diventato prima vice e poi presidente provinciale, con successivi incarichi, da vice e presidente in regione.

© Riproduzione riservata