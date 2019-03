Negli States la Tesla Model 3 'base' parte da 35.000 dollari

Tesla amplia negli Stati Uniti la gamma della sua berlina elettrica media, la Model 3, con l'attesissima versione 'base' a due ruote motrici. Il nuovo modello parte da 35 mila dollari, ben 12.000 in meno (circa 10.560 euro), rispetto alla versione a trazione integrale, venduta da qualche settimana anche in Italia. In linea con quanto effettuato nel resto del mondo, poi, proprio il listino della AWD è stato abbassato di 3.200 euro anche nel Nostro Paese, passando per la versione ad autonomia estesa dagli iniziali 59.600 euro agli attuali 56.400 euro, (negli USA costa 47.000 dollari) e per la AWD Performance da 70.700 a 67.500 euro. Attesa in Europa nel corso del 2019, la 2WD viene proposta negli Stati Uniti con tre livelli di autonomia. La più abbordabile economicamente è quella con batterie 'Standard range' per percorrenze di 354 km per ciclo di ricarica, in listino da 35.000 dollari (al cambio circa 30.800 euro). Con le 'Standard range plus', si possono coprire il 9% dei chilometri in più, 386 km per pieno di elettroni, con il 6% in più di spesa: da 37.000 dollari (circa 32.500 euro). Per quest'ultima variante sono previsti interni più ricchi e curati, definiti dal Costruttore 'partial premium'. Il listino nordamericano, poi, prevede al momento anche due varianti Mid e Long Range della 2WD, con un terzo livello di allestimento, il 'Premium', lo stesso delle versioni 4x4 con due motori già commercializzate in Italia. La prima costa 40.000 dollari e percorre sino a 425 km per ciclo completo di ricarica. La seconda parte da 43.000 dollari ed è omologata per 523 km.

Grazie agli incentivi statali nel mercato federale i prezzi delle quattro vetture scendono rispettivamente a 26.950, 28.950, 31.950 e 34.950 dollari. Oltre che per il costo, l'allestimento e l'autonomia, le nuove proposte si differenziano per le performance. La 2WD Standard range accelera da 0 a 98 km/h in 5,6 secondi e raggiunge la velocità massima di 209 km/h, per la Standard range plus i dati sono 5,3 secondi e 225 km/h, per la Mid Range 5,2 secondi e 225 km/h, per la Long Range 5,0 secondi e 225 km/h.

© Riproduzione riservata