Terza corsia: A4; Autovie,al via domani nuova tranche lavori

Al via domani una nuova tranche di lavori per la realizzazione della terza corsia in A4.

L'intervento - informa Autovie Venete in una nota - riguarderà il primo sub lotto (Alvisopoli-Portogruaro) del secondo lotto (Alvisopoli-San Donà di Piave): un cantiere lungo quasi 9 chilometri che andrà ad aggiungersi ai 30 chilometri di autostrada già cantierati nel tratto fra il nuovo ponte sul fiume Tagliamento e il nodo di Palmanova, in entrambe le direzioni. Intanto è stata riaperta alle 11 di oggi l'A4 chiusa nella notte per l'esecuzione di una serie di interventi. La chiusura, inizialmente programmata per le 24, è stata posticipata di una ventina di minuti per consentire il completo deflusso dei tifosi dallo stadio di Udine dopo la partita Italia-Finlandia.

I lavori che partiranno domani prevedono l'ampliamento con terza corsia di un tratto autostradale di circa 8,5 km, compreso nei comuni di Portogruaro, Teglio Veneto e Fossalta di Portogruaro, adiacente al cantiere del terzo lotto e la realizzazione del canale di gronda "Fosson-Loncon", nei comuni di San Stino di Livenza e Annone Veneto. Inoltre verrà rifatto il nodo di Portogruaro, che collega l'A4 con l'A28, con la la demolizione e ricostruzione delle piste in ingresso e uscita dall'autostrada, di 5 sottopassi, 5 cavalcavia (tra cui il sovrappasso del nodo di Portogruaro) e 3 ponti e la realizzazione di due sottopassi ex novo. E' previsto un investimento di 87,4 milioni e la durata del cantiere è di circa 2 anni. "Proseguono senza soluzione di continuità i lavori in territorio veneto - afferma il presidente di Autovie, Maurizio Castagna - completando così la terza corsia interamente nella tratta tra Portogruaro e Palmanova".

A causa dei lavori - conclude la concessionaria - sono previste modifiche alla viabilità e il limite massimo di velocità per i veicoli fino alle 7,5 tonnellate sarà di 80 km/h mentre per quelli superiori alle 7,5 tonnellate sarà di 60 km/h.

