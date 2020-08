Pirelli, nuove e-bike CYCL-e around “Nomades” e “Montagel”

MILANO (ITALPRESS) - Pirelli, dopo il suo rientro nel ciclismo nel 2017, ha lanciato CYCL-e around, un servizio di mobilità sostenibile incentrato su e-bike gommate Pirelli. Oggi, l'azienda presenta due bici elettriche di alta gamma, che saranno disponibili a noleggio presso gli hotel che aderiscono al servizio oppure acquistabili online. La urban, Nomades, e la gravel, Montagel, due nuove e-bike con componentistica di alto livello e curate nei dettagli: Pirelli, attraverso il suo servizio di bike rental, CYCL-e around, integra la propria offerta presentando due modelli di bici a pedalata assistita. Le due e-bike saranno integrate in alcuni pacchetti di noleggio e anche disponibili per l'acquisto diretto tramite il sito https://cyclearound.pirelli.com/. Con CYCL-e around, Pirelli promuove uno stile di mobilità sostenibile e attivo, che valorizza l'uso della bici elettrica nei contesti dove tale mezzo si esprime al meglio, come negli spostamenti urbani o in vacanza. CYCL-e around offre il servizio di noleggio e-bike per hotel di alto livello e per tutte quelle aziende che vogliano mettere a disposizione di dipendenti e visitatori un mezzo pratico e sostenibile. Le due nuove e-bike Pirelli sono realizzate in collaborazione con Stajvelo, uno dei player emergenti nella mobilità elettrica, con sede nel Principato di Monaco.

Dedicata alla mobilità in città, Nomades è una urban e-bike versatile, robusta e durevole, realizzata con telaio in lega leggera Al6061. Il design particolare, con il tubo orizzontale ricurvo che ricorda le fascinose beach bike americane, è messo in risalto dalla livrea Pirelli, con i colori corporate giallo e rosso. Il set-up comprende freni a disco, 11 velocità (gruppo SRAM Apex), sella Selle Royal RoyalGel e luci M99 Supernova: un fanale LED dalle dimensioni generose, che permette un fascio luminoso basso e uno tipo abbaglianti, proprio come sulle auto. Nomades monta gomme Pirelli CYCL-e GT, specifiche per le e-bike e adatte sia al ciclismo cittadino, sia su fondi stradali più difficili. Il disegno del battistrada è mutuato dalle gomme Pirelli del mondo moto, per offrire un'elevata dinamica di guida e un'eccellente tenuta in curva. CYCL-e GT è un pneumatico stradale sportivo e robusto, che offre bassa resistenza al rotolamento e elevata resistenza alle forature, grazie alla tecnologia a doppio materiale "Cap & Base".

Super trendy, anche per destinazione d'uso, è la e-bike Montagel, una e-gravel - vero fenomeno ciclistico del momento - dotata di sofisticato telaio monoscocca in fibra di carbonio monodirezionale. Con questa gravel bike assistita si potrà, davvero, seguire l'estro del momento: asfalto o strade bianche, sentieri di campagna e fuori strada leggeri. Piccolo gioiello di tecnologia, la Montagel monta freni a disco idraulici e gruppo a 11v SRAM Rival. Le gomme sono Pirelli Cinturato Gravel con profilo M (mixed), ideali per affrontare qualsiasi tipo di fondo stradale, dall'asfalto allo sterrato. Offrono altissimo livello di protezione dalle forature e massimo grip su terreni asciutti o bagnati, grazie alla mescola SmartGRIP Compound, una formulazione Pirelli per lo specifico uso ciclistico ma di derivazione motocross. Entrambe le e-bike montano un motore italiano: un Polini EP-3 da 250W, leggero (solo 2,85kg), discreto e compatto, che offre una potenza di 250W e 5 livelli di assistenza. La batteria, sempre Polini, è agli ioni di litio da 500W, 36V, 13,8Ah, con autonomia fino a 220 km (livello 1).

Sei Nomades sono le protagoniste di Natura e Benessere: e-bike tour guidato nel parco di Portofino, il primo e-bike tour avviato da Pirelli CYCL-e around per un'estate alla scoperta del territorio ligure. Disponibile fino al 20 settembre, il tour Natura e Benessere prevede un percorso di circa 25 km con partenza da Piazza della Libertà a Portofino, tappe intermedie a Santa Margherita Ligure, San Lorenzo della Costa e Ruta di Camogli fino ad arrivare in vetta alla Portofino Kulm e al cuore del Parco di Portofino. L'iniziativa vede anche la presenza di una guida cicloturistica esperta, pronta a mostrare le bellezze della Liguria ai partecipanti, grazie alla collaborazione con Portofino Bike. Tutti rigorosamente in sella alle e-bike realizzate da Pirelli CYCL-e around e Stajvelo, su terreni misti quali asfalto, strade bianche e mulattiere dell'entroterra ligure. Oltre ai Tour, le sei Nomades saranno disponibili gratuitamente per alcuni test ride nei pressi della sede di Piazza della Libertà 13 a Portofino. Per la stagione estiva, Pirelli CYCL-e around è attiva anche in altre regioni, con noleggi di e-bike in Toscana, dove per il secondo anno consecutivo le e-bike della P lunga saranno disponibili presso Argentario Golf & Resort Spa (fino al 31 dicembre) e Borgo San Felice (fino al 30 ottobre) , mentre per la prima volta gli ospiti di Borgo dei Conti (Umbria, fino al 30 ottobre) e Relais Mont Blanc (Valle D'Aosta, fino al 30 settembre) potranno provare le bici elettriche per una mobilità green sempre più alla portata di tutti.

(ITALPRESS).

© Riproduzione riservata