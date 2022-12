Il 19 maggio l’edizione 2023 del Concorso d’Elegenza Villa d’Este

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) - Dal 19 al 21 maggio 2023, Bmw Group Classic ospiterà il leggendario Concorso d'Eleganza Villa d'Este in collaborazione con l'hotel di lusso Villa d'Este. Le auto più spettacolari delle rispettive epoche si sfideranno ancora una volta in esclusive classi di competizione per gli ambiti premi. Il più prestigioso di tutti è il Trofeo BMW Group, assegnato dalla Giuria di alto livello al vincitore assoluto del Concorso d'Eleganza. A tal fine, il Comitato Selezionatore del Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023 invita i proprietari di eccezionali auto d'epoca a iscriversi al Concorso d'Eleganza Villa d'Este. La categoria "A Century of the 24 Hours of Le Mans: heroes of the most famous race in the world" onora il centenario della classica gara di durata lungo il fiume Sarthe in Francia. Il 75° anniversario di Porsche è un'occasione altrettanto rilevante e pienamente meritevole di una specifica categoria: "Porsche at 75: delving into the Stuttgart legend's iconic and eccentric back catalogue". La terza classe di competizione già fissata è: "Incredible India: The Dazzling Motoring Indulgences of the Mighty Maharajahs". Le auto possono essere immatricolate anche al di fuori delle categorie fin qui previste. Ulteriori classi saranno annunciate a tempo debito.

Domenica 21 maggio il Public Day - Il Festival offrirà ancora una volta al grande pubblico la possibilità di vivere la sfilata delle vetture del Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Questo sarà un giorno di festa per tutti i sensi, celebrando le auto e la mobilità del passato, del presente e del futuro. E per tutta la famiglia sarà allestito anche un coinvolgente programma di animazione. Anche il formato dell'evento Amici & Automobili - Wheels & Weisswùrscht, noto a molti per le sue radici a Monaco e adattato per la prima volta quest'anno per il Concorso d'Eleganza, farà parte del weekend del festival nel 2023. Questo incontro consolidato per gli appassionati di auto tornerà sul Lago di Como sabato 20 maggio e darà un caloroso benvenuto ai modelli di tutte le marche portati da club e comunità automobilistiche di tutto il mondo. Questi elementi del programma riflettono l'impegno di BMW Group Classic - in qualità di organizzatore dell'evento - di far evolvere il Concorso d'Eleganza Villa d'Este con sensibilità e senza sminuire eccessivamente il suo carattere storico. Con questo in mente, sono in cantiere ulteriori eventi preliminari e collaterali, i cui dettagli saranno rivelati in una fase successiva.



foto: ufficio stampa Bmw Group Italia



(ITALPRESS).

© Riproduzione riservata