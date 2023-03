Michelin festeggia nel 2023 i suoi primi 60 anni a Cuneo

TORINO (ITALPRESS) - Michelin festeggia nel 2023 i 60 anni di presenza a Cuneo. Una storia che il gruppo francese ha deciso che vada festeggiata con l'intero territorio. L'impianto della Granda è diventato un riferimento, tanto da guadagnarsi l'appellativo di "Usine Excellente", ovvero uno dei centri nei quali vengono testate e sviluppate le nuove tecnologie, prima dell'industrializzazione su larga scala nei 67 impianti produttivi Michelin nel mondo, e che sta implementando nuove soluzioni al fine di ridurre l'impatto ambientale, in linea con gli obiettivi del Gruppo Michelin che prevedono la decarbonizzazione entro il 2050. Tra queste, l'adozione di 36 presse elettriche che hanno già consentito di risparmiare 4.000 tonnellate di CO2 ed un nuovo impianto di trigenerazione ad alta efficienza, operativo dal 2024 e che coprirà il 97% del fabbisogno energetico. I festeggiamenti inizieranno a metà aprile con evento stampa internazionale a metà aprile, con media provenienti da 15 Paesi e 3 continenti.

Il 7 maggio ci sarà poi la Randonnèe Rosa e Cicloturistica, manifestazione organizzata dal Michelin Sport Club e patrocinata al Comune di Cuneo, che prevede i tradizionali due percorsi a scelta, da 80 e da 130 km. Sarà poi la volta del villaggio per la sicurezza stradale, 24-25 Giugno, in occasione della Fausto Coppi, con simulatori di guida su auto, moto, scooter, monopattini ed ulteriori attività dedicate a bambini, adolescenti e adulti. Il 24 settembre Michelin aprirà le porte dello stabilimento di Cuneo al transito della gara organizzata dalla sezione podismo del Michelin Sport Club e Fidal. Infine Michelin sarà presente durante le due manifestazioni dell'11 e 12 novembre, rivolte ad atleti amatoriali e professionisti.

All'interno dello stabilimento, ci saranno visite dedicate a parenti dei dipendenti, al Gami (Gruppo Anziani Michelin Italia) e alle scuole del territorio.

Con gli stabilimenti di Cuneo - dedicato alla produzione di pneumatici vettura - e Alessandria - per pneumatici autocarro - Michelin è il più grande fabbricante italiano, interamente radicato in Piemonte, con una capacità produttiva installata di oltre 14 milioni di pneumatici/anno.

Aggiungendovi Torino, dove è presente il reparto per la produzione di semi finiti e lo European Distribution Center, la Direzione Commerciale di Milano e l'EDC di Pomezia, Michelin è, con oltre 3700 persone, il primo datore di lavoro italiano nel comparto pneumatici.



foto: ufficio stampa Michelin Italia



(ITALPRESS).

© Riproduzione riservata