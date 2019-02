Tour Aboca in 10 città, ci sarà anche Patrizio Roversi

Dopo Roma, sarà la volta di Bologna, Torino, Firenze, Napoli, Salerno, Fano, Trieste, Milano e Como. Toccherà dieci città il tour organizzato da Aboca dal titolo 'La buona salute. Intestino, alimentazione consapevole e biochimica della gioia'. L'obiettivo è informare sulla relazione intestino-tono dell'umore e accompagnare nella definizione di un'alimentazione sana e consapevole. "Alimentazione consapevole - spiega il dottor Pier Luigi Rossi, medico e specialista in Scienza dell'Alimentazione, in Igiene e Medicina Preventiva- significa guidare la mano che sceglie il cibo, che lo porta dal piatto alla bocca. Attraverso un'alimentazione consapevole si genera una conoscenza degli effetti che il cibo ha sul nostro organismo".

"Occorre alzare l'orizzonte scientifico sulla scienza dell'alimentazione - prosegue Rossi - quindi abbiamo programmato in 10 città nuove idee che possano essere portate al grande pubblico".

A fare da 'spalla' al dottor Rossi in ogni tappa del tour il conduttore televisivo Patrizio Roversi. "Più che da spalla intera farò da pezzettino di clavicola", ironizza Roversi alla tappa romana del tour, "Rossi ha bisogno forse di un paziente da portarsi dietro e avendo io tutta una serie di magagne sono perfetto. Perché posso essere utilizzato come cavia, in più ho delle abitudini alimentari pessime quindi posso essere il classico consumatore da convincere ma soprattutto a cui raccontare le cose essenziali per poter essere padroni di se stessi, critici, consapevoli di quello che mangiamo e quindi di quello che siamo".

