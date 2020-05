Coronavirus, Pecoraro Scanio “Governo sostenga uso dpi ecologici”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Governo sostenga l'uso di dispositivi riutilizzabili ed ecologici". E' l'invito rivolto all'esecutivo da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, preoccupato perchè "dal monouso deriverebbero danni irreparabili all'ambiente".

E l'argomento sarà al centro di un convegno, martedì 26 maggio, alle 11, in diretta streaming, sul tema "Sicurezza sanitaria e sostenibilità ambientale: la filiera italiana per contrastare il Covid19". Il convegno è promosso da Fondazione UniVerde, Cooperativa Sociale Quid e Legacoop, in collaborazione con TeleAmbiente, Italpress e SOS Terra Onlus.

L'incontro, articolato in due panel, sarà introdotto da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, e sarà occasione di confronto ed approfondimento sull'impatto che i dispositivi di protezione individuale monouso stanno avendo sull'ambiente ma anche di ascolto delle testimonianze di una filiera italiana virtuosa, impegnata a promuovere la transizione verso un'economia circolare.

Nel I panel, moderato da Francesco Piccinini (Direttore Fanpage.it), intervengono: Roberto Morassut (Sottosegretario al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), Loredana De Petris (Presidente Gruppo Misto, Senato della Repubblica), Pierluigi Stefanini (Presidente Gruppo Unipol e ASviS), Anna Fiscale (Presidente Cooperativa Sociale Quid).

Nel II panel, moderato da Elisabetta Guidobaldi (Capo servizio ANSA), intervengono: Marco Cossolo (Presidente Federfarma), Walter Pecoraro (Presidente Federalberghi Lazio e Componente Direttivo nazionale Federalberghi), Giuliana Gavioli (Presidente Comitato Direttivo, Tecnopolo Mario Veronesi di Mirandola), Fabio Brescacin (Presidente gruppo EcorNaturaSì).

In occasione dell'incontro la Cooperativa Sociale Quid, capofila di un progetto che coinvolge una decina di realtà cooperative appartenenti al sistema Legacoop, presenterà la mascherina riutilizzabile Co-Ver. Un prodotto nato da un percorso di riconversione industriale che risponde alle urgenti richieste di sicurezza sanitaria di sostenibilità ambientale (attestata ISS fino a 15 lavaggi ed in attesa di verifica su 30) ma anche di attenzione al prezzo. Fattori che contraddistinguono nettamente questa delicatissima fase di ripartenza.

L'intervento conclusivo sarà di Mauro Lusetti (Presidente Legacoop Nazionale).

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulle Pagine Facebook della Fondazione UniVerde (https://www.facebook.com/FondazioneUniVerde/), di TeleAmbiente (https://www.facebook.com/teleambiente), di SOS Terra Onlus (https://www.facebook.com/SOSTerraOnlus) e di Italpress (https://www.facebook.com/Italpress/), e in diretta televisiva su TeleAmbiente, ai canali Ch. 78 (Lazio e Umbria) e Ch. 812 (Lombardia) del digitale terrestre.

