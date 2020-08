ROMA (ITALPRESS) - "La manifestazione d'interesse pubblica dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani di Roma per la ricerca dei volontari per la sperimentazione del vaccino anti Covid-19 ha superato le 4 mila adesioni. Una risposta straordinaria che riempie di orgoglio". Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

