PALERMO (ITALPRESS) - Dall'inzio della campagna vaccinale anticovid, sono oltre 11 mila in Sicilia le persone che hanno già ricevuto il vaccino. Lo rende noto l'Assessorato regionale alla Salute.

In particolare, si legge in una nota, nella sola giornata di ieri, nell'Isola sono state complessivamente somministrate 4.691 dosi di farmaco su altrettanti cittadini rientranti nel target previsto dal piano nazionale.

