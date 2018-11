Black Friday, dall'Italia ordini per Amazon in crescita in 4 anni

Ordini italiani in crescita negli ultimi quattro anni per Amazon durante il Black Friday: "Siamo passati dai 450.000 del 2014 ai 2,2 milioni del 2017", spiega il responsabile del centro di Passo Corese, a Nord di Roma, Salvatore Schembri Volpe. L'azienda di Seattle, leader nel commercio on line, aprirà nel 2019 in Italia un nuovo centro di distribuzione: nascerà vicino a Torino, a Torrazza Piemonte, e sarà un centro con robot e macchinari di ultima generazione, come quello romano, aperto nel settembre 2017.

"A regime, nell'arco di 3 anni dall'apertura, il nuovo centro avrà 1.200 dipendenti a tempo indeterminato", ha spiegato Schembri Volpe nel corso di una visita allo stabilimento romano organizzata per la stampa in occasione del Black Friday 2018. Mentre i nastri trasportatori smistano le migliaia di ordini in arrivo in queste ore, molti dei quali giocattoli in vista del Natale, Schembri Volpe precisa che "negli ultimi 4 anni il numero di ordini Amazon in Italia è cresciuto. Prevediamo di crescere ancora quest'anno, e il nuovo centro servirà per rafforzare la rete di distribuzione di Amazon nella parte Nord occidentale dell'Italia", ha aggiunto.

Lo stabilimento piemontese si andrà ad aggiungere ai 3 centri di distribuzione e agli 11 depositi di smistamento, strutture più piccole, già presenti sul territorio nazionale. "In Italia attualmente abbiamo circa 3.200 dipendenti a tempo indeterminato. Entro la fine del 2018 - ha concluso Schembri Volpe -. Contiamo di arrivare a circa 5.200 dipendenti".

