Antartide, a rischio distacco un iceberg grande il doppio di New York

Allerta della Nasa per il rischio di distacco, in Antartide, di un iceberg grande come due volte la città di New York. L'iceberg, osserva la Nasa in tweet, si sta staccando dalla piattaforma di ghiaccio Brunt, lungo la costa nord-occidentale del continente.

le immagini della piattaforma sono state ripresa dal satellite Earth della Nasa e l'eventuale distacco dell'enorme massa di ghiaccio potrebbe mettere a rischio sia le attività di ricerca sia la presenza umana in quella zona. Lì, rileva l'agenzia spaziale americana, esiste una frattura stabile ormai da 35 anni, ma recentemente ha cominciato ad avanzare verso Nord al ritmo di quattro chilometri l'anno.

Se la frattura dovesse avanzare ancora fino a causare il distacco dell'iceberg, la massa di ghiaccio liberata nell'oceano potrebbe essere pari a 660 chilometri quadrati: non abbastanza da entrare a far parte dei 20 iceberg più grandi di tutti i tempi, ma di sicuro il più grande distaccato dalla piattaforma Brunt a partire dal 1915.

