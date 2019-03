Dalla giungla alla città, i mille volti dell'acqua in mostra

Dalle cascate nel cuore della giungla alle fontane nel centro delle nostre città: i mille volti dell'acqua sono interpretati in modo originale e personale dai fotografi dell'Associazione 'Grigio 18%' nella mostra 'H2O e attimidi luce', al Museo Civico di Zoologia di Roma fino al 31 marzo.

L'esposizione viene ospitata in concomitanza con la Giornata Internazionale dell'acqua del 22 marzo, istituita dall'Unesco per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della tutela di questo bene prezioso per l'umanità. Proprio questo tema ha ispirato i fotografi di 'Grigio 18%': una trentina gli scatti selezionati, che ritraggono cascate, mari in tempesta, tramonti sugli specchi d'acqua, dettagli di foglie o gocce nel loro contesto naturale, fino all'acqua ghiacciata che si posa in forma nevosa sui monumenti delle città.

La mostra, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura, si inserisce nel MFR19 - Mese della Fotografia di Roma, il grande evento che per tutto il mese di marzo animerà l'intero territorio della Capitale con oltre 250 iniziative gratuite tra mostre, talk, seminari, laboratori didattici, workshop e incontri con autori.

© Riproduzione riservata