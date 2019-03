Manca la taglia giusta, cancellata la passeggiata spaziale al femminile

Annullata per un problema di taglie la prima passeggiata spaziale tutta al femminile. Inizialmente prevista per il 29 marzo, l'uscita di Anne McClain e Christina Koch è stata cancellata dalla Nasa all'ultimo minuto perchè manca la taglia di una delle tute. A restare all'interno della Stazione Spaziale Anne McClain e al suo posto uscirà Nick Hague.

Si è "deciso di riassegnare i compiti in parte a causa della disponibilità delle tute spaziali sulla stazione", hanno detto i funzionari della Nasa. Nella prima passeggiata spaziale della sua missione, McClain si era resa conto di avere indossato una tuta della taglia sbagliata e che "il busto adatto a lei è di taglia media", hanno detto i funzionari della Nasa. Poichè entro venedrdì 29 marzo c'è il tempo utile per preparare un solo busto di quella taglia, i responsabili delle attività della Stazione Spaziale hanno deciso che lo indosserà Koch, che già si è allenato con questa taglia.

C'è chi sui social si chiede come sia possibile che non ci sia a bordo un numero sufficiente di tute adatte alle donne. In realtà, spiega il sito Sciencealert, le tute spaziali non hanno versioni maschili e femminili, ma consistono in una collezione di componenti per busto, braccia, gambe e guanti, disponibili in diverse taglie per garantire la giusta vestibilità per ogni astronauta.

McClain ora è stata provvisoriamente assegnata alla terza passeggiata, prevista lunedì 8 aprile, con l'astronauta dell'Agenzia spaziale canadese David Saint-Jacques. Quella di venerdì 29 sarà la seconda delle tre passeggiate spaziali che la Nasa ha pianificato finora per l'Expedition 59. Il 22 marzo, McClain e Hague avevano trascorso circa 7 ore fuori dal laboratorio orbitante per sostituire le vecchie batterie dei pannelli solari della stazione e la nuova uscita avrà lo stesso obiettivo.

