La città cinese di Shenzhen avrà entro il 2020 una linea di autobus interamente a idrogeno

La città-polo tecnologico di Shenzhen, nel sud della Cina, entro il 2020 avrà una prima linea servita interamente da autobus a idrogeno entrerà in funzione l’anno prossimo. Lo comunicano oggi le autorità locali.

Il nuovo modello con pila combustibile sarà impiegato per la prima volta nella zona di cooperazione speciale di Shenshan nella prima metà del 2020, poi sarà utilizzato per le linee di autobus urbani a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, estese per più di 100 chilometri.

Nella zona sarà costruita anche la prima stazione di rifornimento di idrogeno. Shenzhen Bus Group Co. Ltd, Shenzhen Gas Group Co. Ltd oltre a un’azienda tecnologica locale e una casa automobilistica a nuova energia hanno sottoscritto un accordo quadro di cooperazione strategica a quattro.

Secondo l’accordo, le parti si uniranno per promuovere il funzionamento di autobus a nuova energia, la costruzione e il funzionamento sicuro di stazioni di rifornimento a idrogeno, la ricerca e l’applicazione di celle a combustibile a idrogeno e lo sviluppo di produzione intelligente di nuovi autobus a energia. Dalla fine del 2017, tutti gli autobus di Shenzhen sono completamente elettrici.

