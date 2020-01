Caldo record nei prossimi 5 anni, si prevede un innalzamento della temperatura fino a +1,62 gradi

I prossimi cinque anni, tra il 2020 e il 2024, potrebbero essere i più caldi degli ultimi 150 anni, con picchi fino a 1,62 gradi centigradi superiori alle temperature medie globali dei livelli pre-industriali. Colpa dell'aumento dei gas serra. Lo indicano i modelli elaborati dai computer dell'Ufficio meteorologico britannico (Met Office).

Il record appartiene finora al 2016, che ha registrato una temperatura di 1,16 gradi superiore ai livelli pre-industriali.

Le previsioni del Met Office stimano per i prossimi cinque anni temperature medie globali comprese tra 1,15 °C e 1,46 °C al di sopra dei livelli pre-industriali, con picchi di 1,62 °C. Nel quinquennio precedente, 2015-2019, considerato finora il più caldo, scrivono gli esperti, la temperatura media è stata di 1.09 °C al di sopra dei valori pre-industriali.

«Queste cifre - precisa Doug Smith, uno dei ricercatori del Met Office - sono in accordo con le concentrazioni atmosferiche di gas serra, che continuano a essere elevate. Esistono incertezze nelle previsioni, ma - aggiunge l’esperto - i modelli suggeriscono un aumento del surriscaldamento in molte regioni, specialmente in Nord Europa, Asia e Nord America». L’accordo di Parigi sul clima del 2015 punta a limitare l’aumento delle temperature medie globali entro gli 1,5 gradi entro la metà del secolo. Per Stephen Belcher, uno dei coordinatori degli scienziati del Met Office, «queste ultime previsioni non significano che l’accordo sarà violato, ma mostrano - conclude - un trend negativo, che indica come la nostra finestra di opportunità per intervenire stia continuando a restringersi».

© Riproduzione riservata