Via Lattea sta lanciando sue stelle nello spazio intergalattico

La via Lattea sta gettando via le proprie stelle nello spazio intergalattico. È quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dal gruppo di astronomi dell’Università americana della California, a Irvine, coordinati da James Bullock e Sijie Yu. Lo studio potrà aiutare a capire come i sistemi stellari si sono formati ed evoluti nel corso di miliardi di anni.

La ricerca è basata su simulazioni al computer. «I nostri modelli - spiegano gli astronomi - mostrano che è probabile che la Via Lattea stia lanciando stelle all’esterno del disco galattico, attraverso processi alimentati da esplosioni di supernovae».

Si tratta di alcuni tra i fenomeni più violenti del cosmo, generati da stelle massicce che, esplodendo, emettono in brevi periodi più radiazione di un’intera galassia. Gli astronomi stimano che le stelle espulse possano arrivare anche al 20%. I getti di materia ed energia, alimentati dalle supernovae, possono estendersi fino a oltre 200.000 anni luce. Il prossimo passo, secondo gli autori dello studio, è applicare questi modelli anche ad altre galassie per vedere se hanno un comportamento simile.

