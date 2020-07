Sviluppato dispositivo che riduce rumore del traffico

Ridurre l’intensità del suono dei rumori provenienti da finestre aperte: questo l’obiettivo, descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Scientific Reports, raggiunto dagli esperti della Nanyang Technological University, che hanno sviluppato un prototipo in grado di ridurre di circa 10 decibel il suono associato al rumore urbano. «Il nostro dispositivo - spiega Bhan Lam della Nanyang Technological University - si può inserire in una finestra scorrevole a due pannelli, ed è composto da 24 altoparlanti, ciascuno del diametro di 4,5 centimetri, fissati in una griglia a barre all’interno della finestra e un sensore all’esterno che rileva il rumore e produce l’'antirumorè, cioè un’onda sonora con stessa frequenza ma valori invertiti».

L’esperto spiega che in questo modo è possibile ridurre notevolmente l’inquinamento acustico che entra nella stanza, anche se la finestra rimanesse aperta. «Abbiamo testato il dispositivo - continua il ricercatore - posizionandolo in una sala in cui era possibile udire il rumore del traffico stradale e aereo e un altoparlante a due metri di distanza. I 18 microfoni all’interno della stanza hanno rilevato cambiamenti nelle onde sonore prima e dopo l’attivazione del dispositivo per il controllo del rumore». Gli autori sostengono di aver rilevato una una riduzione del rumore fino a 10 decibel per suoni con una frequenza superiore a 300Hz.

«Il nostro lavoro - conclude Lam - dimostra che il dispositivo è in grado di ridurre i livelli di inquinamento acustico all’interno di una stanza. Speriamo che il risultato raggiunto possa contribuire al benessere uditivo dei cittadini che vivono in città».

© Riproduzione riservata