Whatsapp dall'1 gennaio non funziona più su iPhone 4 e Android 2011

Gli utenti di WhatsApp che utilizzano l’app su iPhone 4 o i dispositivi che funzionano ancora con Android 4.0.3 (2011) non possono più utilizzare l’app dal primo gennaio 2021. I modelli di iPhone dal 4S in poi potranno essere aggiornati per mantenere WhatsApp in funzione, ma i precedenti no, come i device che hanno come ultima versione del sistema operativo Android quella rilasciata nel 2011.

Si tratta di un’operazione piuttosto usuale quella di interrompere il supporto ai sistemi operativi più vecchi da parte di WhatsApp. Una prassi standard per molte aziende tecnologiche, che non possono continuare a supportare a tempo indeterminato gli hardware più vecchi e meno diffusi. Ad ogni modo il numero degli utenti coinvolti, fanno sapere dalla società, è molto basso.

