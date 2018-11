Bandiere Verdi, Marcorè premiato per festival RisorgiMarche

(ANSA) - ROMA - Tra i Premi speciali assegnati dalla confederazione Cia-Agricoltori Italiani per l'edizione Bandiera Verde Agricoltura 2018, l'attore Neri Marcorè si aggiudica un riconoscimento per la creazione del Festival di solidarietà RisorgiMarche. "Una iniziativa determinante - la motivazione annunciata da Cia nel corso della cerimonia di premiazione in Campidoglio - per tenere accesi i riflettori sui territori del cratere colpiti dagli eventi sismici del 2016 e favorire il processo di rinascita delle comunità coinvolte".

L'attore marchigiano ritirando la Bandiera Verde e la tessera onoraria "numero uno" associativa della Cia Marche, consegnate dal presidente di Cia Dino Scanavino ribadisce:"Siamo fieri e felici di aver contato 230 mila presenze nel corso del Festival in questi due anni, con gente arrivata da altri posti per partecipare ad un festival in luoghi colpiti da un dramma come il terremoto, acuendo una tendenza già in atto da parte dei giovani che vanno a cercare lavoro altrove per cui e' fondamentale il ripensamento di quei territori a partire dagli investimenti nell'agricoltura e nella terra e soprattutto per i nostri figli - conclude - è doveroso ripensare alle risorse del nostro pianeta, tutelarle e conservarle".(ANSA).

