Il ristorante italiano dello chef Philip Guardione conquista New York

ROMA - Ha conquistato la città di New York, la 'Piccola Cucina Enoteca' dello Chef Philip Guardione. Per la prima volta un ristorante italiano, guidato da uno chef italiano, ha raggiunto i vertici della classifica Tripadvisor: primo tra gli oltre 10.000 ristoranti di New York. Non il migliore tra gli italiani, bensì il migliore tra tutti in assoluto, premiato dalle recensioni dei tanti clienti che hanno apprezzato la cucina della tradizione siciliana e l'ospitalità tipica italiana.

Un incredibile traguardo per l'Executive Chef Philip Guardione, che ha alle spalle 10 anni di attività, 3 locali a Manhattan e più di 40 dipendenti.

Partito tanti anni fa dalla sua amata Sicilia e Guardione è arrivato a New York, quasi per caso, nel 2007. Dopo l'apertura del suo primo locale, Piccola Cucina Enoteca, situato nel cuore di Soho, al 184 di Prince Street, un susseguirsi di successi che ha portato all'apertura di altri tre locali, due a New York e uno a Ibiza. Il fil rouge che accomuna tutti i ristoranti è una cucina fedele alle origini dello Chef, che propone piatti tipici della tradizione siciliana, talvolta rivisitati in chiave moderna e creativa, con l'obiettivo di divulgare la cucina siciliana, puntando tutto su materie prime di altissima qualità provenienti dall'Italia.

