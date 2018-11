Conferenza Regioni, ok a risorse per agrumeti caratteristici

(ANSA) - ROMA - "Un piccolo fondo per un grande obiettivo": così Leonardo Di Gioia, coordinatore della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, commenta il via libera dato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a un'intesa su un decreto riguardante gli agrumeti caratteristici.

"Si tratta - spiega Di Gioia - degli agrumeti che hanno un particolare pregio 'varietale', paesaggistico storico e ambientale per i quali il provvedimento stabilisce un riparto di 3 milioni di euro destinati a 9 Regioni. Il criterio seguito è stato di attribuire una quota fissa uguale per un totale di 600.000 euro e una quota in base alla superficie agrumicola di ciascun territorio regionale".

Ecco di seguito gli importi erogati alle nove regioni: Piemonte 66.901,09; Lombardia 67.229,95; Liguria 67.689,93; Marche 67.491,78; Campania 103.100,05; Puglia 250.463,93; Calabria 760.387,42; Sicilia 1.469.141,78; Sardegna 147.594,07 TOTALE 3.000.000,00 (ANSA).

