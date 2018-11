Vino: Tommasi sigla partnership con Fattoria La Massa

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Tommasi Family Estates, storica azienda della Valpolicella Classica, approda nel territorio del Chianti Classico: ufficializzata oggi la partecipazione con quote di proprietà nell'azienda Fattoria La Massa assieme al fondatore Giampaolo Motta ed all'imprenditore del settore logistica meccanica Ermen Minari. ''Con il nostro intervento - precisa Dario Tommasi, presidente di Tommasi Family Estates - garantiamo la possibilità di maggiori investimenti, prima di tutto in vigna, con nuovi impianti di cloni particolari, su cui lo stesso Giampaolo Motta ha già fatto studi e ricerche approfondite. La nostra struttura commerciale e organizzazione permetteranno inoltre di allargare i mercati e portare i vini e la filosofia di Fattoria La Massa in tutto il mondo''.



Fattoria La Massa nasce nel 1992 dalla passione di Giampaolo Motta e oggi produce 140.000 bottiglie per un fatturato complessivo di circa 1,3 milioni di euro. L'azienda si sviluppa su 45 ettari di cui 27 vitati nel cru Conca d'Oro a Panzano in Chianti. Dei 27 ettari di vigna, impiantati a Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Alicante Bouschet e Petit Verdot, 18 hanno un'età media dai 25 ai 30 anni mentre gli altri 9 ettari sono stati piantati negli ultimi 5 anni. Con l'ingresso in La Massa si amplia il progetto Toscana di Tommasi, iniziato nel 1997 con Poggio al Tufo in Maremma Toscana, a Pitigliano e Scansano, e proseguito poi nel 2015 con l'acquisizione a Montalcino di Podere Casisano dedicato alla produzione esclusiva di Brunello. Con La Massa gli ettari vitati in Toscana della famiglia Tommasi diventano circa 200 e confermano Tommasi Family Estates come una delle realtà più solide e affermate del panorama vitivinicolo italiano.(ANSA).





© Riproduzione riservata