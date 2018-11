Olio, entro l'anno un tavolo di lavoro per valorizzarlo

Istituire entro l'anno un tavolo di lavoro tecnico dedicato alla produzione dell'olio: lo ha proposto oggi a Roma il sottosegretario del ministero per le Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce, intervenendo telefonicamente alla tavola rotonda sulla produzione dell'olio extravergine nel Mediterraneo, organizzata nell'ambito della manifestazione "Mediterraneo. Cibo, culture, mescolanze".

Il sottosegretario, con delega ministeriale sul comparto olivicolo, ha annunciato "entro l'anno il tavolo tecnico olivicolo per questo 'oro verdei del Paese" e ha rilevato che "bisogna lavorare con una concreta azione di valorizzazione del comparto e per mettere in campo una strategia". Secondo Pesce "l'olio è uno dei settori sui quali si può e si deve puntare".

La produzione italiana di olio extravergine di oliva "rappresenta il 15% della produzione mondiale" e quest'anno "si attesta intorno alle 400mila tonnellate". E' stato, ha proseguito, "un anno di produzione leggermente più basso sotto l'aspetto produttivo a causa del maltempo, ma buono in qualità. Le regioni maggiormente danneggiate sono Puglia e Calabria".

