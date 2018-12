Unesco, per la prima volta un italiano nel gruppo di esperti

Il Comitato del Patrimonio Culturale dell'Unesco, ancora in corso a Port Louis (Mauritius), ha eletto, con il 92% di voti, il professor Pier Luigi Petrillo membro del gruppo di esperti che valuteranno le candidature Unesco per i prossimi 4 anni. Lo rende noto il ministero dell'Ambiente. Petrillo è stato l'artefice dei riconoscimenti delle Isole Eolie, Dolomiti, paesaggi vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato, Arte Pizzaiuoli Napoletani, Dieta Mediterranea, di Pantelleria e della tecnica dei muretti a secco.

Il gruppo di esperti Unesco si compone di 6 super-esperti eletti ogni 4 anni dal comitato del patrimonio culturale, in rappresentanza di circa 200 Stati, con il compito di valutare - per il periodo 2019-2023 - le proposte di riconoscimento Unesco provenienti da tutto il mondo. E' la prima volta che un italiano è eletto membro di questo gruppo di super-esperti Unesco mondiali. Gli altri esperti sono Sonia Aguirre (Cile), Hien Nguyen (Viet Nam), John Omare (Kenya), Saeed al Busaidi (Oman).

Da anni impegnato a valorizzare il patrimonio naturalistico italiano anche sotto il profilo culturale in ambito internazionale, il Professor Petrillo è stato uno degli autori della Convenzione Unesco sul patrimonio culturale immateriale.

"Sono particolarmente felice che un italiano sia stato eletto in un contesto internazionale così rilevante per il nostro Paese. E sono anche molto orgoglioso del fatto che questo italiano sia il mio Capo di Gabinetto". Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, in merito all'elezione di Pier Luigi Petrillo a membro del gruppo di esperti che valuteranno le candidature Unesco per i prossimi 4 anni.

