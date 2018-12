Migliaia a Fiera Bue Grasso Moncalvo

(ANSA) - MONCALVO (ASTII) - "Se il Piemonte è tra le regioni al mondo che nel 2019 bisogna visitare, secondo Lonely Planet, il merito non é solo delle istituzioni ma soprattutto dei tantissimi piccoli imprenditori, agricoltori, allevatori che ci hanno creduto". Così il presidente della Regione Sergio Chiamparino alla 381a Fiera del Bue Grasso a Moncalvo (Asti).

Un'ottantina di capi hanno partecipato al concorso, migliaia le persone in piazza e nelle vie del centro storico, centinaia in coda per prenotare il pranzo al Palabue. Sul palco Giovanni Quaglia presidente della Fondazione CRT - che ha ricevuto il Bue d'argento - Mario Sacco, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, l'assessore regionale dell'Agricoltura Giorgio Ferreo, il presidente della Provincia di Asti Marco Gabusi e la vicepresidente del Consiglio regionale Angela Motta.

"La tradizione di questa Fiera - sottolinea Ferrero - é importante nel modo in cui si ritrovano le persone per questo tipo di allevamento, orgoglio per il Piemonte". (ANSA).

