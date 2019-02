Nasce Vazapp (letteralmente vai a zappare),voce ai contadini

(ANSA) - ROMA - Nasce Vazapp (letteralmente vai a zappare), format di ascolto del mondo agricolo ideato da giovani pugliesi che per il debutto hanno scelto una serie di Farmer's Dinner (cene con i contadini), in collaborazione con Michelin nell'ambito del 78mo Sima, Salone Mondiale dei Fornitori dell'Agricoltura e dell'Allevamento, a Parigi dal 24 al 28 febbraio. Tratto distintivo del salone Sima 2019, l'innovazione non solo tecnologica, ma anche sociale. In questo contesto, in una sorta di agorà delimitato da balle di paglia, nascono le Contadinner: ''con il loro processo di ascolto - sottolineano i promotori - vogliamo far emergere storie di vita, di custodia dei nostri territori, di amore per la bellezza, di umanità significativa''.

Nel dettaglio il format delle Contadinner contempla 20 cene in 20 masserie con 20 giovani agricoltori per un totale di 400 agricoltori ascoltati in una sola provincia.

Nel 2019, annuncia Giuseppe Savino, presidente dell'Associazione "Terra Promessa" e fondatore dell'hub rurale Vazapp nonché presidente della cooperativa Terra Terra, ''Vazapp ha l'obiettivo di dare voce a duemila imprenditori agricoli in tutta la Puglia, per poi prepararsi ad arrivare nelle altre regioni italiane e iniziare un percorso a livello europeo.

Dall'ascolto delle storie prenderà vita la "Carta europea del Contadino" che conterrà tutti i desiderata degli agricoltori ascoltati per dare la spinta necessaria alla creazione di un nuovo modello di ascolto del mondo agricolo.

L'evento sarà l'occasione per far partire dall'Italia il processo di valorizzazione delle mani degli agricoltori e dei braccianti, avviando un percorso che porti all'istituzione della "Giornata Europea del Contadino" e a fare di quelle mani Patrimonio Immateriale dell'Umanità'', come richiesto dalla petizione avviata proprio da Vazapp e che ha raccolto oltre 26.000 firme su Change.org.(ANSA).

© Riproduzione riservata