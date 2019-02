Latte: Gruppo Gabrielli sostiene pastori sardi

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 22 FEB - Al via sabato 23 febbraio presso i punti di vendita Oasi e Tigre del Gruppo Gabrielli, dislocati nelle Marche, Abruzzo, Umbria, Molise e Lazio, la campagna di comunicazione volta a mettere in evidenza i prodotti della comunità sarda. Una decisione condivisa con Federdistribuzione, informa una nota, "volta a ribadire concetti quali prossimità, ascolto e vicinanza ai territori e alle eccellenze che custodiscono. Da sempre il Gruppo Gabrielli è impegnato nella valorizzazione dei produttori locali, testimoni di tradizioni e cultura , veri interpreti del carattere della comunità di appartenenza". "Sposiamo e accogliamo nei nostri store il claim 'C'è un solo modo per difendere i prodotti fatti con il latte sardo: Mangiarli'- sottolinea l'ad del Gruppo Gabrielli Mauro Carbonetti - l'intento è quello di offrire da un lato ai nostri clienti una informazione utile a supportare le eccellenze sarde e dall'altro ai pastori un supporto per affrontare una situazione di difficoltà come quella che stanno vivendo". Secondo Federdistribuzione far meglio conoscere il pecorino romano fatto con latte sardo e sostenerne i consumi è la soluzione migliore per dare una via d'uscita alla crisi attuale che non sia solo di breve periodo, ma apra ad una soluzione più strutturale.



