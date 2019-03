Tiramisù più lungo al mondo, a Milano la sfida per il record

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Una sfida al Guinness World Records per realizzare il Tiramisù più lungo al mondo e battere l'attuale record di 266,9 metri: è quanto in programma a Milano il prossimo 16 marzo presso CityLife Shopping District. A tentare di battere il record è l'industria alimentare Galbani in collaborazione con i pasticceri della Scuola di Cucina Teatro7|Lab. L'evento, che avrà inizio a partire dalle ore 14,00, si avvale della collaborazione di Last Minute Market (azienda che affianca aziende e istituzioni nel recupero di cibo) per rendere l'evento Zero Sprechi: il tiramisù non consumato sarà infatti confezionato e distribuito nelle diverse mense milanesi che sostengono i più bisognosi. Galbani, inoltre, in collaborazione con il Banco Alimentare, donerà tutti gli ingredienti per la creazione di altre 15.000 porzioni (equivalenti a quelle stimate per la creazione del Tiramisù da record) a mense della Lombardia, della Toscana e dell'Emilia Romagna. "Abbiamo deciso - afferma il direttore Marketing Galbani Mauro Frantellizzi - di organizzare un grande appuntamento per Milano con protagonista il dolce più amato dagli italiani, il tiramisù lanciando la sfida al Guinness World Record". "Una festa - aggiunge - che è anche un evento solidale che, grazie alle collaborazioni con Banco Alimentare e Last Minute Market, vuole portare un messaggio di fiducia verso il prossimo". (ANSA).

© Riproduzione riservata