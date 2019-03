Acqua: Sarzi Braga, stabilimento Panna certificato Aws in 2020

Lo stabilimento di Acqua Panna a Scarperia, in provincia di Firenze, entro il 2020 otterrà la certificazione Aws (Alliance for Water Stewardship) che promuove una gestione sostenibile e condivisa della risorsa acqua: lo ha annunciato Federico Sarzi Braga, presidente e amministratore delegato del gruppo Sanpellegrino, in occasione di un'iniziativa per il World water day a Villa Panna a Scarperia. "Siamo allineati - ha spiegato - alla strategia del gruppo Nestlè di certificazione dei siti iniziata in Sicilia col sito Nestlè Vera di Santo Stefano Quisquina; è stato avviato l'iter per Castrocielo in Lazio, e Acqua Panna sarà certificato nel 2020. La certificazione Aws prevede che non ci sia nessun prelievo oltre il necessario e il sostenibile per quell'area. Dobbiamo lavorare insieme: per questo Nestlè Waters si mette a disposizione del sistema per preservare la risorsa". In questi anni, ha ricordato Sarzi Braga, "nei nostri processi produttivi abbiamo risparmiato qualcosa come 83 milioni di litri d'acqua, ne abbiamo usata il meno possibile per sciacquare le bottiglie, lavarle. Nel solo sito di Acqua Panna siamo riusciti a risparmiarne 20 milioni di litri".

