Consorzio San Daniele, produzione cresce del 5,4%

SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) - E' aumentata del 5,4%, nel 2018 rispetto al 2017, la produzione di prosciutto di San Daniele, per un totale di 2.787.812 cosce di suino avviate alla lavorazione. In crescita anche le vendite, che segnano un +1,5% sull'anno precedente. La produzione di pre-affettato in vaschetta continua ad affermarsi come trend di vendita più performante; sono stati affettati in totale 404.472 prosciutti (+6,7% sul 2017) che hanno prodotto oltre 23 milioni di confezioni certificate, pari a una crescita del +3,7% rispetto al 2017, per un totale di 1.937.737 chili (+6,2%). Sono alcuni dati del bilancio 2018 diffusi oggi dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele.

Sul fronte delle esportazioni, spiega il Consorzio, il 2018 ha visto le vendite della DOP friulana mantenere un andamento stabile all'interno di uno scenario internazionale complesso, caratterizzato da grandi cambiamenti. Rispetto al 2017, il Prosciutto di San Daniele DOP ha visto crescere la quota export nei paesi extra Ue assestandosi al 45% del totale; a questo dato corrisponde una leggera flessione delle vendite nei paesi comunitari, con un valore quindi del 55%. In generale, si registrano buone performance nei mercati di Australia e Stati Uniti, oltre che di Germania e Francia.

"Nel 2019 - afferma Mario Cichetti, direttore generale del Consorzio del Prosciutto di San Daniele - l'impegno del Consorzio proseguirà in continuità con l'anno precedente attraverso attività di promozione del prodotto con eventi sul territorio dedicati al consumatore e annuncerà le novità su cui è al lavoro da alcuni anni riguardo a benessere animale, trasparenza e tracciabilità del prodotto. A ciò si aggiunge il nuovo progetto di promozione negli USA e in Canada per il triennio 2019-2021 a favore di San Daniele, Grana Padano e Parma, denominato Ham and Cheese of Europe, che prevede un investimento di oltre Euro 5.700.00,00 nei tre anni". (ANSA).

