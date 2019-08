Vino, "Calici di Stelle" in 4 città siciliane: quest'anno dedicato alla Luna

Sarà dedicata al cinquantesimo anniversario del primo sbarco sulla luna l'edizione di quest'anno di Calici di Stelle, in programma in oltre duecento Città del vino italiane e in centinaia di cantine, organizzato la notte di San Lorenzo dall'associazione nazionale Città del vino e dal Movimento del turismo del vino.

In Sicilia si brinderà a Castiglione di Sicilia (Catania), Partinico, Palermo e Zafferana Etnea con spettacoli, degustazioni e osservazione delle stelle con i telescopi dell'Unione italiana astrofili.

A Palermo l'appuntamento è alla Piana dei Colli, nel giardino che circonda la settecentesca Villa Castelnuovo il 10 e l'11 agosto.

A Castiglione di Sicilia verranno coinvolte il 10 agosto tutte le aziende vitivinicole del comprensorio dell'Etna con banchi di assaggio, gruppi musicali e di animazione.

A Partinico l'appuntamento è alla Real Cantina Borbonica con la partecipazione di cantine della provincia di Trapani e Palermo. Infine, a Zafferana Etnea il 14 agosto si potrà percorrere un itinerario del gusto tra prodotti tipici come olio e formaggi.

