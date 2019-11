I capperi delle Eolie diventano di "origine protetta"

I capperi eoliani diventano "Dop". Il decreto del ministero delle politiche agricole è stato pubblicato nella Gazzetta Europea. Per la registrazione e l'ufficialità occorrerà attendere tre mesi, anche per esaminare eventuali ricorsi.

Il consorzio eoliano è composto da una sessantina di aziende che li producono in tutte le sette isole. Nelle Eolie se ne raccolgono circa 600-700 tonnellate all'anno. La maggior parte proviene dall'isola di Salina. Il costo dei capperi è di 15 euro al chilo. La Dop punterà a far aumentare la produzione che per ora non riesce a soddisfare le richieste.

L'iniziativa era stata contestata dai tre sindaci di Salina con un ricorso al ministero delle Politiche agricole e all'assessorato regionale all'Agricoltura. Clara Rametta, Riccardo Gullo e Domenico Arabia, primi cittadini di Malfa, Leni e Santa Marina Salina, sostenevano che "se Dop (denominazione origine protetta) deve essere, deve denominarsi cappero di Salina, così come è conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, e non genericamente cappero delle Eolie".

