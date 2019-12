Coldiretti: "L'olio siciliano risorsa su cui investire"

"L'olio rappresenta una risorsa economica e culturale per tutta la provincia di Agrigento su cui bisogna investire ancora di più". L'ha detto Ignazio Gibiino, presidente Coldiretti Agrigento, intervenendo stamani in un incontro a Burgio proprio per mostrare tutte le potenzialità del prodotto grazie anche all'Oleum Sicilia.

E proprio il suo presidente, Mario Terrasi, ha illustrato le tante iniziative in corso per far sì che l'Evo siciliana abbia la ribalta che gli compete.

