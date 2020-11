Il 19 novembre conferenza web “#NoFakeFood”

ROMA (ITALPRESS) - Si svolge in diretta streaming, giovedì 19 novembre alle ore 10:30, la web conference "#NoFakeFood. Stop agropirateria: difesa del made in Italy e del patrimonio agroalimentare da contraffazioni e Italian sounding", promossa da Fondazione UniVerde, ASACERT - Assessment & Certification, Coldiretti con il patrocinio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con la partnership di Parmigiano Reggiano e Campagna Amica. Media Partners: Askanews, Italpress, Radio Radicale, TeleAmbiente, Influgramer, SOS Terra Onlus.

L'appuntamento, che si svolge in vista della V Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (23-29 novembre), sarà occasione per rilanciare i temi della qualità, della salubrità e della sostenibilità delle produzioni italiane insieme alla campagna #NoFakeFood che si propone l'obiettivo di tutelare e valorizzare il vero made in Italy agroalimentare contro agropirateria, contraffazioni e Italian sounding nonchè difendere l'identità territoriale dei prodotti agroalimentari e promuovere, a livello internazionale, la genuinità del cibo e la qualità degli ingredienti 100% italiani nelle preparazioni culinarie puntando anche a rafforzare l'Iniziativa dei Cittadini Europei - ICE lanciata da Campagna Amica e Coldiretti, con il sostegno della Fondazione UniVerde e di altre realtà, per dire no al cibo anonimo. Iniziativa che ha raccolto oltre 1 milione di firme nei Paesi dell'Unione Europea.

Intervengono: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Fabrizio Capaccioli (Managing Director ASACERT e Vicepresidente GBC Italia), Ettore Prandini (Presidente Coldiretti), Marcello Minenna (Direttore Generale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Carlo Ferro (Presidente ICE Agenzia), Gian Carlo Caselli (Presidente Comitato scientifico Fondazione Osservatorio Agromafie), Jimmy Ghione (Inviato Striscia la Notizia e testimonial #NoFakeFood), Gen. C.A. Ciro D'Angelo (Comandante Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari dei Carabinieri), Gen. D. Giuseppe Magliocco (Comandante Comando Tutela Economia e Finanza Roma, Guardia di Finanza), Antonello De Riu (Capo Ufficio II DGSP, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), Alessandro De Felice (Chief Risk Officer Prysmian Group e Presidente ANRA), Nicola Bertinelli (Presidente Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano), Carmelo Troccoli (Direttore Fondazione Campagna Amica).

Conclude: Teresa Bellanova (Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali).

