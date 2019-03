Giornata della Poesia e delle Foreste nei parchi letterari

MLEFI - "Aprire al mondo quello che è del mondo" è l’obiettivo condiviso del progetto nato nel dicembre 2018 e dedicato alla "Cultura delle Comunità" che custodiscono e accolgono le Riserve Naturali Statali gestite dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (C.U.F.A.) e I Parchi Letterari.

La consapevolezza da parte di una Comunità del proprio patrimonio materiale e immateriale, della storia, delle tradizioni e delle peculiarità della filiera agroalimentare, è fondamentale nel lavoro di tutela e salvaguardia dell’ambiente. La difesa sociale più avanzata è quella culturale, strumento di sopravvivenza non solo degli endemismi ma anche delle identità locali.

Una felice collaborazione in linea con i principi di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale per “costruire un percorso partecipato e far evolvere le Riserve Naturali Statali e I Parchi Letterari in Riserve culturali”.

Le 130 Riserve Naturali Statali sono gli habitat di notevole pregio naturalistico, preservate e sottratte a degrado e speculazioni, dal Corpo Forestale delle Stato prima, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri oggi.

I Parchi Letterari (25 in Italia, due in Norvegia, due in programma in Grecia e Albania) sono a loro volta territori caratterizzati da diverse combinazioni di elementi naturali e umani che illustrano l’evoluzione delle comunità locali attraverso la chiave dell’interpretazione letteraria.

Ecco l’elenco di tutti i Parchi

LOMBARDIA

Parco Letterario Regina Margherita e il Parco Valle Lambro, Parco di Monza

Il Parco Letterario Alessandro Manzoni e Parco Adda Nord (Mi)

Parco Letterario Virgilio: pascoli, campagne e condottieri a Pietole, Borgo Virgilio (Mantova)

VENETO

Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei (Padova)

LIGURIA

Parco Letterario “Eugenio Montale e delle Cinque Terre”, Parco Nazionale delle Cinque Terre (La Spezia)

EMILIA ROMAGNA

Parco Letterario Le Terre di Dante (Ravenna)

TOSCANA

Parco Letterario Giosue Carducci, Castagneto Carducci (Livorno)

Parco Letterario Emma Perodi e le Foreste Casentinesi (Casentino, Ar)

MARCHE

Parco Letterario Giacomo Leopardi, Recanati (Macerata)

LAZIO

Parco Letterario Pier Paolo Pasolini, Ostia (Roma)

Parco Letterario Tommaso Landolfi, Pico (Frosinone)

Parco Letterario Marguerite Chapin e i Luoghi dei Caetani, Sermoneta e Ninfa (Latina)

ABRUZZO

Parco Letterario Gabriele d’Annunzio, Anversa degli Abruzzi (L’Aquila)

CAMPANIA

Parco Letterario Francesco De Sanctis (Irpinia – Avellino)

BASILICATA

Parco Letterario Albino Pierro, Tursi (Matera)

Parco Letterario Federico II, Melfi (Potenza)

Parco Letterario Isabella Morra, Valsinni (Matera)

Parco Letterario Carlo Levi, Aliano (Matera)

Parco Letterario Francesco Mario Pagano, Brienza (Potenza)

CALABRIA

Parco Letterario Ernst Bernhard, Ferramonti di Tarsia (Cosenza)

SICILIA

Parco Letterario G. G. Battaglia, Aliminusa (Pa)

Parco Letterario Giuseppe Antonio Borgese, Polizzi Generosa (Pa)

Parco Letterario Pier Maria Rosso di San Secondo, Caltanissetta

SARDEGNA

Parco Letterario Grazia Deledda, Galtellì (Nu)

Parco Letterario Giuseppe Dessì, Villacidro (Su)

NORVEGIA

Parco Letterario Pietro Querini, Røst Norvegia

Parco Letterario Johan Peter Falkberget, Røros, Norvegia

