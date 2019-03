Riapre Villa Balbianello

(ANSA) - COMO, 15 MAR - È ripresa dopo la pausa invernale la stagione di apertura di Villa del Balbianello a Tremezzina, sul lago di Como, risultato per il quarto anno consecutivo il bene del Fai - Fondo Ambiente Italiano - più visitato d'Italia con 125.000 visitatori, il 70% dei quali stranieri.

La villa, edificata dal cardinale Durini alla fine del '700 e poi ampliata dal conte Guido Monzino, che nel 1988 alla sua morte la donò al Fai, si conferma meta prediletta per i matrimoni da tutto il mondo. Da record, per sfarzo e numero degli invitati, quello celebrato l'autunno scorso tra due degli attori più popolari di Bollywood, Ranveer Singh e Deepika Padukone. Nel 2018 sono state celebrate 120 nozze e per l'anno in corso ci sono già 110 prenotazioni. Come ogni anno, i giardini di Villa del Balbianello saranno fra i Beni protagonisti delle Giornate Fai di Primavera, che si terranno sabato 23 e domenica 24 marzo.



