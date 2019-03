Video immersivo Porto per Antico Ancona

ANCONA - Un sito e un video immersivo per illustrare le bellezze storiche e monumentali del Porto Antico di Ancona in vista dell'arrivo dei turisti estivi. Secondo il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Rodolfo Giampieri e dall'assessore comunale al Porto Ida Simonella, tra i promotori dell'iniziativa con la Regione Marche, "l'obiettivo è solleticare la curiosità dei passeggeri che transitano nello scalo. utilizzando i nuovi strumenti comunicativi offerti da web, consultato in Italia da 43 milioni di persone". Ad Ancona sono transitati 1,16 milioni di passeggeri nel 2018, tra cui 67 mila croceristi. Il progetto vuole "proiettare la città nel mondo a partire dalla storia del porto per renderla sempre più attrattiva". Il sito www.portoanticoancona.it, presto fruibile anche in inglese, è stato realizzato da Carlo Mancini (Adv Creativi) e offre a chi lo consulta la storia passata e presente dello scalo, i modi per raggiungerlo, la mappa dei monumenti che lo abbelliscono, luoghi dove mangiare ed eventi che vi si svolgono. Vi sono raffigurate e spiegate le singole opere: dall'Arco di Traiano, eretto per celebrarne le gesta nel 115 d.C su progetto dell'architetto Apollodoro di Damasco, alle Mura difensive della città, avviate nel XIV secolo e rinnovate nel XVI dall'arch. Giacomo Fontana per adeguarle al mutamento delle tecniche belliche. Tra i luoghi da visitare i Magazzini del Porto (IX sec.), utilizzati come ambienti di stoccaggio delle merci e delle armi, la contemporanea Fontana dei due Soli di Enzo Cucchi inaugurata nel 2017 e la Lanterna rossa, che punta verso Oriente e che venne immortalata nel film con Monica Vitti 'La ragazza con la pistola' di Mario Monicelli, facendo finta che si trovasse nel porto inglese di Brighton. Messa in sicurezza nel 2016 con la vicina 'panchina degli innamorati' è diventata oggi uno dei luoghi più romantici di Ancona per ammirare il mare. Il video immersivo Virtual Tour, accessibile sempre attraverso il sito e realizzato da Roberto Telli e Raffaella Abbate (T-Lize) nel progetto di accoglienza per i croceristi 'Welcome to Ancona', ripropone invece virtualmente lo stesso percorso in una doppia versione giorno-notte, avvolgendo il visitatore in un suggestivo viaggio immaginario tra il mare e il centro storico che lo stimolerà a vederli dal vero.

"Un'operazione di marketing territoriale - per Giampieri - realizzata insieme a tutti i protagonisti dello scalo dorico e della città: adeguandosi ai nuovi mezzi digitali vuole parlare a tutti col linguaggio universale della bellezza".(ANSA).



© Riproduzione riservata