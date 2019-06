Turismo in crescita nell'area del Chianti

Crescita del 10% in termini di arrivi e dell’8% sulle presenze per il turismo nell’area del vino Chianti: i dati di Nomisma sono stati resi noti oggi dal Consorzio Vino Chianti, secondo cui nel 2018 nell’area si sono registrati più di 1.230.000 arrivi, di cui il 42% italiani e il 58% stranieri, il 9% sul totale della Toscana.

Dall’indagine Nomisma svolta su un campione di 800 persone, tra 18 e 65 anni, è emerso come l’'enogastroturistà medio sia uomo, tra i 35 e i 44 anni, livello di istruzione e reddito medio alto. Un intervistato su quattro ha dichiarato che gli piacerebbe fare una vacanza per visitare cantine e vigneti.

La Toscana resta la regione in vetta alle preferenze, citata dal 21% degli intervistati, e il territorio di produzione vino Chianti si rivela destinazione preferita con il 37% delle risposte.

«I vini Dop della Toscana - afferma Giovanni Busi, presidente del Consorzio - sono un’attrazione forte e consolidata per il turismo, soprattutto internazionale. Le tendenze ci offrono una visione ottimistica per il futuro, un terreno favorevole per implementare le strategie di promozione e valorizzazione del prodotto».

