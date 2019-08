Turismo, in Abruzzo pienone a Ferragosto

In Abruzzo le prenotazioni turistiche fanno registrare quasi il tutto esaurito per il periodo di Ferragosto. Secondo l’indagine del Centro Studi turistici per Assoturismo Confesercenti sulla saturazione dell’offerta ricettiva nazionale, in Abruzzo, infatti, il 90% delle stanze è stato prenotato in questa settimana. Una performance che la colloca al sesto posto in Italia dopo Sardegna, Liguria, Trentino-Alto Adige, Marche e Puglia.

«Un risultato di tutto rispetto - afferma l’assessore al turismo Mauro Febbo - che non fa che confermare quanto vado sostenendo da tempo e cioè che si sta risvegliando l’interesse dei turisti per questo territorio grazie anche alle politiche di promozione che abbiamo attivato tempestivamente. Si registra, inoltre, un nuovo clima di fiducia da parte degli imprenditori turistici, frutto anche del lavoro di programmazione che stiamo mettendo in campo. Per di più, le notizie incoraggianti derivanti dai dati positivi, certificati dall’Arta, sulla balneazione della costa abruzzese, hanno convinto in tanti a scegliere le nostre spiagge. Ma, a quanto pare, anche la montagna abruzzese si sta rivelando attrattiva in un periodo particolarmente caldo come quello che stiamo vivendo».

