Viaggi in camper, sempre più giovani li scelgono: crescono anche gli over 55

Il camper, il van, il furgone camperizzato sono sinonimo di libertà, autonomia e gioventù: a confermarlo sono le analisi di Yescapa. Sempre di più infatti sono i giovani tra i 25 e i 35 anni che scelgono un’esperienza in camper, in crescita del 7% rispetto al 2018. Una tendenza ampiamente presente in Europa e nei paesi extra-Ue da diversi anni, che ora si sta facendo strada anche in Italia: non solo un modo di muoversi legato alla possibilità di vivere un’avventura on the road, ma anche di scegliere uno stile di vita al di fuori degli schemi consueti che consideri il camper come casa mobile per vivere più a contatto con la natura, lavorare da remoto e fare il giro del mondo! A prediligere la “casa a quattro ruote” rispetto ai viaggi organizzati, sono anche gli over 55 che nel 2019 (11%) hanno optato per posto del guidatore, mettendosi al volante di un camper mansardato. Il 42% degli italiani parte per un viaggio in famiglia, il 33% per condividere una romantica avventura con il proprio partner e il 25% si organizza per un “viaggio da leoni” insieme agli amici.

Dove vanno gli italiani in camper? Se la meta privilegiata dal 54% di prenotati rimane lo Stivale, prediligendo i laghi lombardi (18%), le vigne piemontesi (10%), le colline toscane (6%) il litorale romano (5%) e le bianche sabbie della Sardegna (3%), il 19% si è spinto al di là dei confini, incoronando la Spagna con Arrecife, Palma, Ibiza, Siviglia tra le città più visitate nel 2019, seguite dalle portoghesi Faro e Lisbona (16%). Francia, Germania e Regno Unito lontane dal podio compongono il restante 11%.

Meta ambita l’Italia anche per gli amici europei - Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Regno Unito - che per il 46% scelgono il Belpaese per un viaggio in camper: francesi, tedeschi e spagnoli (40%), in particolar modo, arrivano in Italia optando per il nord della Sardegna, tra cui spicca Alghero e la Sicilia con l’assolata Catania, come mete più gettonate.

Se la stagionalità rimane ancora barometro di scelta per decidere di partire on the road, confermando il periodo da luglio a settembre (+52%), il report annuale redatto da Yescapa evidenzia come i mesi di ottobre e novembre inizino a richiamare sempre più attenzione, soprattutto per un break settimanale, passando da un 10% di prenotazioni nel 2018 ad un 16% nell’anno appena trascorso.

A quasi due anni dal lancio in Italia (aprile 2018) Yescapa, la piattaforma di camper sharing tra privati leader in Europa, continua ad allargare la sua community, raggiungendo 350 mila utenti registrati, oltre 6.500 veicoli nel parco digitale d’offerta e ben 4 mila prenotazioni mensili in tutta Europa. Con 16.000 utenti italiani iscritti alla community - cifra raddoppiata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente - sempre più proprietari e ospiti promuovono il modello collaborativo di viaggio proposto dalla piattaforma europea.

