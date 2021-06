San Marino, Pedini Amati a Como per avvio stagione turistica italiana

COMO (ITALPRESS) - Il Segretario di Stato per il Turismo di San Marino Federico Pedini Amati ha preso parte oggi all'inaugurazione della Stagione Turistica italiana 2021 organizzata al Grand Hotel Tramezzo di Tremezzina, sul lago di Como, dal Ministero per il Turismo e dalla Regione Lombardia.

Proprio il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia e il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana sono intervenuti, insieme al Segretario di Stato Pedini Amati, al CEO della Fondazione Milano-Cortina 2026 Vincenzo Novari, al Presidente di ENIT Ente Nazionale Italiano del Turismo Giorgio Palmucci, al Presidente di Unioncamere Lombardia e noto imprenditore Gian Domenico Auricchio e alla Direttrice di Coldiretti Lombardia e Presidente di Colline UNESCO del Prosecco Marina Montedoro per lanciare messaggi positivi in vista della partenza della stagione turistica e della ripartenza post-Covid.

La tavola rotonda che ha lanciato la stagione turistica 2021 è stata condotta dal Direttore de Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini ed ha toccato temi determinanti per il comparto turistico quali la ripartenza del settore, il green pass, la ricerca di personale specializzato nel settore della ricettività e dell'accoglienza, il sostegno alle aziende, il rilancio dell'enogastronomia e del turismo rurale, la sostenibilità e la riapertura dei divertimenti e delle discoteche. Proprio sul tema del "ballo" il Segretario di Stato Federico Pedini Amati è intervenuto illustrando le scelte fatte per l'evento test dello scorso 19 giugno. Pedini Amati ha parlato anche dei voucher vacanza utilizzati da San Marino quale strumento per il rilancio dell'incoming e del TTT Tavolo Turistico Territoriale, progetto nel quale anche l'Italia, proprio con il Ministero del Turismo, è coinvolta.

