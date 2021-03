Una performance all’insegna dell’illusionismo e del trasformismo quella offerta da Lo Stato Sociale sul palco dell’Ariston per Sanremo 2021. La band bolognese è in gara con il brano «Combat Pop». La parte più sorprendente è stato sul finire l’apparire di Lodo Guenzi dall’interno di uno scatolone che era sospeso sopra un tavolino e di cui non si vedeva alcun filo che lo tenesse agganciato. E quindi ancor più misterioso come abbia fatto a tenere il cantante al suo interno.

Ecco chi è Lo Stato Sociale, tra i 26 Big in gara a Sanremo 2021 Lo Stato Sociale in “Non è per sempre“ (Afterhours) con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo Lo Stato Sociale

© Riproduzione riservata