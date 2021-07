Tecnologia, presentato in Slovacchia il primo prototipo di "auto volante"

L’auto volante comincia ad essere realtà. Il primo prototipo ha completato un volo di 35 minuti tra gli aeroporti internazionali di Nitra e Bratislava, in Slovacchia Battezzata Aircar, è dotata di un motore BMW e si rifornisce a una normale pompa di benzina.

Il suo inventore è il designer e pilota slovacco Stefan Klein. Stando a quanto presentato alla stampa può percorrere fino a 1.000 chilometri a un’altitudine di 2.500 metri e può raggiungere i 170 chilometri orari.

Finora il veicolo ha accumulato 40 ore di volo con brevi tragitti test, mentre l’ultimo volo ha percorso circa 75 chilometri. Ci vogliono due minuti e 15 secondi per trasformarsi da auto a aereo, ma per decollare ha pur sempre bisogno di una pista di aeroporto.

Una volta tornato a terra, Stefan Klein ha detto che il volo è stato molto piacevole e "normale".

Partire da casa, decollare e poi rientrare comodamente in garage potrebbe quindi essere normale in futuro anche se per ora è ancora presto correre in concessionaria per acquistare questa rarità

