Giro d'Italia, a Palmi il giorno più... Rosa. Entusiasmo a piazza Primo Maggio e piazza Amendola IL VIDEO

È arrivato il giorno della partenza del Giro d’Italia con la sesta tappa che da Palmi porta a Scalea. Gli atleti e la carovana del tour sono giunti in città ieri sera. Lo storico appuntamento si svolgerà questa mattina a partire dalle 9.30 con l’apertura dei “villaggi” visitabili: uno in piazza Primo Maggio dedicato all’accoglienza e la presentazione degli atleti ed uno in piazza Amendola, dedicato agli sponsor e il merchandising.

Punti vendita dei gadget ufficiali tramite furgoncini saranno anche posizionati lungo il percorso. La preparazione di squadre e atleti avverrà nell’area a loro dedicata nel parcheggio Centro Tennis (di fronte Casa della Cultura). Da lì, lungo via Mancuso e corso Tenente Aldo Barbaro, gli atleti arriveranno in piazza per le presentazioni ufficiali. La partenza del Giro è prevista intorno alle 12.30 da piazza Primo Maggio (direzione Belvedere Suriano).

«Si invitano i cittadini ad esporre il Tricolore come simbolo di festa e omaggio alla competizione e agli atleti». Dalle 14 di ieri e fino alle 15 di oggi è vietata la sosta, con rimozione coattiva in caso di inosservanza all’interno della “zona rossa”. Le località interessate riguardano piazza Amendola, via Felice Battaglia nell’area antistante la Casa della Cultura, corso Aldo Barbaro da piazza Lo Sardo a via Roma, piazzale De Maria, via Don Minzoni. Nelle stesse zone è vietata la circolazione dalle 14 alle 18 di ieri e dalle 5 di oggi fino alla partenza del Giro.

Per fare fronte ai disagi alla circolazione, inevitabili in questi casi, è stato istituito un servizio navette con collegamenti con il centro cittadino: Navetta Linea 1 (corse fino alle 11 e poi riprenderanno dopo il passaggio della carovana del tour) Bivio SS 18 viadotto S. Francesco da Paola-capolinea dal viadotto S. Francesco da Paola a via Altomonte-parcheggio San Gaetano e parcheggio-Istituto “N. Pizi” - fermata direzione Trodio fino a rotatoria via Altomonte-viale Repaci fino al parcheggio via De Francia-fermata SS18 direzione parcheggio Le Palme-fermata SS 18 verso via F. Battaglia e direzione Nassiriya-parcheggi Pille, via Veterani dello Sport e campo da rugby-fermata piazzale Cotugno-capolinea. Navette Linea 2 (corse fino alle 11 e poi riprenderanno dopo il passaggio della carovana del tour) SS 18 C.da Pignana sede PPM SpA-capolinea SS 18 direzione Trodio piazzale Trodio-fermata via Gambarie via Concordato-fermata; parcheggio piazzale Concordato-via Cimitero-via XXIV Maggio-via Santa Teresa di Lisieux-piazzale Veneto-capolinea.

