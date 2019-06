Descendants 3, on line il trailer ufficiale del terzo capitolo della saga

È on line il nuovo trailer di "Descendants 3". Il terzo capitolo della saga sui figli dei cattivi delle fiabe Disney arriverà in Italia ad ottobre 2019 sempre su Disney Channel (Sky, canale 613 e Sky on Demand).

Mal (Dove Cameron), figlia di Malefica, Evie (Sofia Carson), figlia della regina Grimilde, Carlos (Cameron Boyce), figlio di Crudelia de Mon, e Jay (Booboo Stewart), figlio di Jafar, ritornano sull’Isola degli Sperduti per reclutare i nuovi discendenti da accogliere nelle aule dell'accademia di Auradon Prep.

