"The others", in cantiere il remake del film cult con Nicole Kidman

Sono stati acquistati i diritti per la realizzazione di un remake del celebre film horror uscito nel 2001 "The Others". Stando a quanto riportato da Deadline, i diritti sarebbero stati acquistati dalla Los Angeles Sentient Entertainment. La compagnia spera di ripetere il successo della pellicola originale, che vide come protagonista Nicole Kidman e che incassò più di 200 milioni in tutto il mondo.

Ambientato sull'isola di Jersey, in Inghilterra, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il film vede come protagonista Grace che vive in attesa che ritorni il marito, partito per il fronte come volontario. In casa Grace vive insieme ai figli che non possono esporsi al sole a causa di una rara malattia e che li costringe a stare in casa al buio. Una routine che viene improvvisamente interrotta da alcuni fenomeni paranormali, che stravolgeranno la vita di Grace e della sua famiglia.

© Riproduzione riservata