Io & Marley con Jennifer Aniston e Owen Wilson, trailer e curiosità

Una giovane coppia di sposi si trasferisce per iniziare la loro vita insieme tra una nuova casa, un nuovo lavoro e l'arrivo di un cucciolo di Labrador che sconvolgerà completamente le loro esistenze.

Diretto dal regista premio Oscar David Frankel (Il diavolo veste Prada), Io e Marley è l'emozionante commedia sentimentale interpretata da Owen Wilson e Jennifer Aniston. Il film è la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo autobigrafico scritto dal noto giornalista americano John Grogan e pubblicato nel 2005.

Negli Stati Uniti il romanzo è diventato un vero e proprio best seller ed ha raggiungo la vetta della classifica dei libri più venduti (ben tre milioni di copie).

Le curiosità



Marley è stato interpretato da ben 22 cani.

Nel film sono presenti anche i genitori di Owen Wilson, nel ruolo dei genitori del suo personaggio.

Jennifer Aniston aveva inizialmente rifiutato la parte perché non le interessavano i film dedicati ai cani.

Il vero John Grogan compare nel film. E’ il padrone del Cocker Spaniel alla scuola di addestramento per cani dove viene portato Marley.

La colonna sonora di Io e Marley è stata curata da Theodore Shapiro, ed include anche Shiny Happy People dei R.E.M., One Love di Bob Marley, Rather Be e Lucky Man dei The Verve e una cover dei Nirvana del brano Lithium di Bruce Lash.

Nel 2011 è stato realizzato un film intitolato “Io e Marley 2 – Il terribile“, uscito solo in home video.

