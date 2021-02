Il trailer del nuovo film Pixar ambientato in Italia, 'Luca'

E' ambientato in Italia, per la precisione nella riviera ligure, il nuovo film animato della Pixar, 'Luca'. Il trailer, uscito in queste ore, racconta la storia di un ragazzino che vive con i suoi coetanei in riva al mare, di nome Luca: nel corso della storia si scopre però che Luca in acqua si trasforma in una strana e affascinante creatura marina. L'uscita del film è prevista in estate, a giugno. Dai creatori di 'Inside Out', 'Toy Story' e 'Coco', tutte pellicole che vantano incassi da record, 'Luca' è diretto dall'italiano Enrico Casarosa

