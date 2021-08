"Vivo", su Netflix l’avventura musicale animata. Ecco il trailer e chi sono i doppiatori italiani

Netflix e Sony Pictures Animation presentano Vivo, un’avventura musicale animata dal 6 agosto su Netflix. Il 31 luglio Vivo è stato presentato in anteprima italiana al Giffoni Film Festival nella sala Alberto Sordi e nella sala Lumière, davanti al pubblico dei giurati della sezione Elements +6.

Impreziosito dalle canzoni inedite di Lin-Manuel Miranda, vincitore di Tony, Grammy e Pulitzer nonchè ideatore di Hamilton e In the Heights, la versione italiana del film presenta alcune voci d’eccezione: Stash, frontaman della band multiplatino The Kolors (voce e chitarra), cantautore e produttore, interpreta tutte le canzoni dell’originale protagonista Vivo, Massimo Lopez, attore, doppiatore, show man, conduttore televisivo e componente del noto trio "Lopez, Marchesini, Solenghi", doppia il personaggio di Andrès nelle canzoni e nei dialoghi, mentre Simona Bencini, cantante e storica front woman dei "Dirotta su Cuba", è l'interprete delle canzoni di Marta Sandoval, a cui è dedicata la canzone di Andrès.

